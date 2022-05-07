«الأسقفية» ناعية شهداء القوات المسلحة بغرب سيناء: وهبوا دماءهم فداء للوطن

نعى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في مواجهة مُسلحة مع العناصر التكفيرية بغرب سيناء اليوم.

رجال القوات المسلحة

وقال رئيس الأساقفة في بيانه: «الشهداء بذلوا دماءهم فداءً للوطن ودفاعًا عن أمن واستقرار البلاد مصليًا أن يتغمد الله الشهداء برحمته ويمنح ذويهم العزاء والصبر وأن يمنح الله الشفاء العاجل للمصابين».

العمليات الإرهابية

وشدد رئيس الأساقفة على أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد في تلك الحرب المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر .