رئيس الأسقفية: مصر تتسم بالتعددية الدينية.. والحوار أساس التعايش السلمي

شهد الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، افتتاح مؤتمر مؤسسة جينكو البريطانية للحوار الإسلامي المسيحي، بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي.

حوار مستمر بين المسلمين والمسيحيين

وقال رئيس الأساقفة إن مصر بلد يتسم بالتعددية الدينية، وهذه ليست شعارات بقدر ما هي طريقة لحياة ملايين المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون في حوار مستمر، ويجمعهم التاريخ والأرض والثقافة.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته إن الحوار قيمة ذات أهمية، حيث يصبح طريقة للتعايش السلمي بين المصريين، ويتطلب احترامًا متبادلًا يسمح بالتعرف على كل دين دون الخوف أو رفض الآخر، مضيفًا: «في مصر علاقتنا قوية لذلك نحتاج الحوار على جميع المستويات مع التأكيد على وجود نقاط مشتركة وأيضًا اختلافات».

وخلال الحفل، زرع رئيس الأساقفة شجرة للحوار في حديقة كاتدرائية جميع القديسين، ثم اصطحب المطران منير حنا وفد مؤسسة جينكو لزيارة مشيخة الأزهر الشريف.

افتتاح المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم

يُذكر أن رئيس الأساقفة افتتح، نهاية أبريل الماضي، المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة بحضور شخصيات عامة وقيادات إسلامية ومسيحية، وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك، حيث نظمت الكنيسة الأسقفية حفل إفطار، وذلك تزامنًا مع ليلة القدر.

ويتكون المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة من شقين أساسين؛ الأول برنامج المدرسة الصيفية، حيث تنظم الكنيسة زيارات تعليمية للراغبين في التعرف على مصر وتاريخ الإسلام فيها، وكذلك المسيحية.