«عبير» تطلب الطلاق للضرر بعد 60 يوما: «صدق جارتنا إني بعاكس جوزها»

استقبل مكتب التسوية بمحكمة الأسرة دعوى خلع، وجد خبراء التسوية أنها من فتاة مازالت عروسا، تدعى «عبير. س»، لم يمر على زواجها سوى شهرين فقط، ليتسأل الخبراء عن سبب لجؤها للمحكمة، بعد هذه المدة القصيرة، ليكتشفوا أنها أقامتها بسبب شك زوجها فيها، وتصديقه لاتهامات جارتها لها، ما جعلها تعيش في حالة صدمة، وتركت له منزل الزوجية بعد 20 يومًا فقط، وعندما رفض طلاقها بحجة عقابها، توجهت للمحكمة وأقامت ضده دعوى حتي تأخذ حقها منه، وتصون كرامتها.

كانت فتاة صغيرة عندما تعرف عليها زوجها، وحينها رفض والدها زواجها لصغر سنها، عاد لخطبتها بعد انتهاء دراستها الجامعية، وطوال هذه المدة كانت تعيش على أمل الزواج منه، وبالفعل حدث، حتى أنها كان تشعر أنها في حلم من فرط السعادة التي كانت تتملكها، وبعد الخطبة صارحها بظروفه المادية الصعبة، لأنه انتهي للتو من زواج شقيقاته، وأنه ليس لدية القدرة على شراء شقة، وجعلها تقنع والدها أن يعيشا في شقة إيجار، وبالفعل بعد صراع وافق والدها، حسب دعوى الزوجة.

شقيقاته سبب المشكلات بينهما

وأوضحت «عبير» أنها طوال فترة الخطبة كانت على مشكلات معه، بسبب تدخلات شقيقاته، حتي أنهن جهزن شقتها على ذوقهن، دون الأخذ برأيها، وتحملت من أجل حبها له، واعتقدت أنه يحبها وسيدافع عنها بعد الزواج، لكنه خيب ظنها بعد ذلك وجعلها تلعن الحب، وبعد ذلك بدأت المشكلات على أتفه الأسباب وبدأت الغيرة منها، وخلال تجهيزات حفل الزفاف واختيار الفستان أقنعنه أنها طماعة، وتغاضت حتى لا يلغى الزفاف قبلها بأسابيع.

صدق جارتها إنها بتعاكس جوزها

ولفتت إلى أنه «بعد الجواز حصلت مشكلة بين الجيران، ولأني مليش اختلاط بحد مردتش اتدخل، وبعد كام يوم لقيته بيضربني بحجة إني بفتح الباب في وجود جارنا، ولما سألته قالي إن جارتنا قالتله إني بعاكس جوزهاوعيالهم شاهدين، وصدق جارتنا وكذبني، واتصل بأهلي وطردني»، وفقًا لحديثها في سجل الدعوى.

دعوى خلع بعد 60 يوم زواج

وأنهت الزوجة دعوها بأنها ترفض العودة له، وأنها تركت منزلها بعد 20 يوما فقط ورفض طلاقها حتي يعاقبها، فتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 473 لسنة 2022، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.