«ضحى» أمام محكمة الأسرة: «رفض طلاقي بعد زواجه من أخرى.. وخلاني ناشز»

«رفض يطلقني بعد ما أتجوز عليا، ولما سيبت البيت رفع عليا دعوى نشوز، وكسبها»، بهذه الكلمات بدأت «ضحى. ك» الزوجة العشرينية، سبب دعوى الطعن بحكم النشوز الذي أخذه زوجها «محمد. ن» ضدها، لرفضها العيش معه بسبب زواجه من أخرى بعد أشهر من زواجهم، ورفضه الانفصال عن واحده منهن، ما جعلها تدخل في صدمة عصبية بسبب فعلته، فأقام ضدها دعوى نشوز ولم يخبرها أحد عن الدعوى، حتي صدر الحكم لصالحه.

وقالت الزوجة العشرينية لـ«الوطن» إنها تعرفت عليه عن طريق إحدى صديقاتها المقربات، وبعد فترة تقدم لخطبتها، وتزوجت منه بعد أن سألت عنه عائلتها وشهد الجميع أنه متدين ويخاف الله، ومخلص في عمله وسيرة والديه عطره، وطوال فترة التعارف كان الجميع يتمنى لها الزواج منه، لأنه شاب مهذب ومن عائلة ميسورة الحال، وبعد الخطبة لم تر منه أي شيء سيء.

الزوج أنكر خيانته

وأضافت الزوجة خلال حديثها أنها في بداية زواجها كان شخصًا مهذبًا للغاية، ويحترمها، ويتفنن في إسعادها، حتى أنها شعرت أنها تعيش في الأحلام، وبدأ الجميع يحسدها على حياتها، وبعد فترة شعرت أنه يتهرب منها ولا يقضي معها الوقت، واعتقدت أنه انشغل في العمل، ولم تلومه طوال هذه الفترة، وبعد 3 أشهر شعرت أن هناك امراة أخرى في حياته، جعلته يبتعد عنها، وبعد البحث وجدت محادثات بينه وبين فتاة.

رفض طلاقها وأجبرها على العيش معه

وعندما واجهته أنكر وتشاجر معها لأنها تراقبه، وضربها، وبعد فترة تأكدت أنه على علاقة بها، وعندما واجهته مرة أخرى لم ينكر وأقر بزواجه بالأخرى، بعد زواجه منها مباشرًا، وعندما اعترضت ضربها مرة أخرى، وأجبرها على الوضع ورفض طلاقها أو طلاق الأخرى، وفقًا لحديث «ضحى» لـ«الوطن».

رفضت العودة له بعد زواجه

وأكملت الزوجة حديثها: «بعد ما سيبت البيت ورفضت أرجع تاني، بعد ما أتجوز عليا وأنا لسه عروسة، ورفضه طلاقي أو طلاقها، سابني أكتر من 6 شهور، وبعد كده عرفت أنه رفع عليا دعوى نشوز وكسبها، وأنا مفيش حد بلغني بالدعوى».

طعن دعوى نشوز.. ودعوى خلع

وأنهت «ضحى» حديثها بأنها لم تتخيل أنها ستعيش بعد الزواج حياة تعيسة بسبب زوجها التي استأمنته على حياتها، لكنه غدر بها، وتزوج عليها، لذا تقدمت لمحكمة الأسرة بالجيزة، بطعن ضد دعوى النشوز، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 610، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.