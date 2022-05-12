أخطر 7 طرق «سريعة وصحراوية».. شهدت حوادث متكررة وعشرات الوفيات

حوادث متكررة راح ضحيتها عشرات المواطنين علي الطرق السريعة والصحراوية على مدار السنوات الماضية، بينها ما تسعى وزارة النقل لتطويره ضمن خطتها وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» وبينها ما لم تصل له يد التطوير، رغم استمرار الحوادث اليومية ومناشدات المسؤولين.

أسيوط - القوصية

ويعتبر طريق أسيوط القوصية أحد أخطر الطرق التي يتكرر وقوع حوادث التصادم عليها، إلى الحد الذي دفع أهالي أسيوط لإطلاق اسم «سكة الموت» عليه.

وفي أغسطس الماضي، شهد الطريق حادثًا بشعًا، وكان أحد أبرز الحوادث التي تناولتها صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ وقع تصادم بين سيارتين واشتعال النيران بإحدى السيارات، ما تسبب في وفاة 4 أشخاص بينهم شقيقان وتفحم الجثث.

ولم تمر سوى ساعات على هذا الحادث، حتى توفي والد أحد الضحايا بأزمة قلبية مفاجئة، حزنًا على فقدان ابنه الأكبر في الحادث، فيما ظهرت مناشدات الأهالي بضرورة ازدواج الطريق للتقليل من الحوادث.

طريق بحيرة قارون

رغم المكانة السياحية الكبيرة لبحيرة قارون وتردد آلاف المواطنين عليها في رحلات مستمرة طوال العام، إلا أن الطريق للبحيرة حول العديد من الرحلات إلى جنازات، وأصبح ذلك الطريق معروفًا باسم «طريق الموت»، بسبب كثرة حوادثه ووفاة عدد كبير من المواطنين عليه.

وقبل نحو أسبوع تقريبًا، لقي 4 أشخاص مصرعهم أثناء قيامهم بالسباق بدراجاتهم النارية على الطريق السياحي في بحيرة قارون، بسبب سيارة قطعت الطريق عليهم.

وطالب النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وزارة النقل والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتطوير طريق البحيرة قارون السياحي لحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة، مشددًا على ضرورة التعامل السريع مع المشكلة ودخول الطريق ضمن خطة التطوير.

طريق بني سويف الشرقي

يعتبر طريق بني سويف الشرقي أيضًا أحد أكبر الطرق التي شهدت حوادث دامية، لكن هذه المرة وقعت الحوادث بسبب السرعات الزائدة للمواطنين والتي أسفرت عن وقوع العديد من الحوادث خاصة في الليل.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي «بني سويف - أطفيح»، حادث تصادم مروع في شهر مارس الماضي بين سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين.

التحريات حول الحادث قالت حينها، إن انفجار إطار السيارة النقل أسفر عن انقلابها على سيارة ميكروباص كانت تسير بجوارها وحوّلت جثث بعض الضحايا إلى أشلاء.

طريق الوادي الجديد

وفي الوادي الجديد، وصف أهالي المحافظة أحد الطرق السريعة والصحراوية بـ«الطريق الأسود» لكثرة الحوادث المرورية عليه في الفترة الأخيرة.

وخلال الأشهر الماضية، حصد ذلك الطريق أرواح مئات من أهالى محافظة الوادي الجديد بسبب التعرجات والمنحنيات الخطيرة.

وشهد طريق الخارجة أسيوط، واحدًا من أبشع الحوادث في الأيام الماضية، إذ تفحمت فيه 11 جثة من أبناء المحافظة، نتيجة اصطدام سيارة بيجو بأخرى ملاكي، ما أسفر عن اشتعال النيران بالسيارتين وتفحمهما.

طريق القنطرة - العريش

وفي شمال سيناء، استغاث أهالي مدينة العريش ومدن الشمال من تكرار الحوادث على طريق القنطرة - العريش خاصة في الفترة الأخيرة، كان آخرها حادث أطباء دمياط الذي راح ضحيته 3 أشقاء.

وأطلق الأهالي على الطريق لقب «طريق الموت الدولي»، خاصة مع تكرار الحوادث في الفترات المسائية بسبب الظلام الدامس الذي يحل علي أجزاء كبيرة منه، بداية من بئر العبد وحتى القنطرة.

الطريق الأوسط في جنوب سيناء

ويعتبر طريق نخل الذي يشق قلب سيناء ويصب ما بين السويس ونويبع، أحد أشهر الطرق في جنوب سيناء، ويشهد حوادث دامية متكررة بسبب الانحناءات الخطيرة بين الجبال.

وفي الشهر الماضي، لقيت طفلة مصرعها وأصيب 9 مواطنين آخرين بإصابات خطيرة، وتوفي على أثرها اثنان، وذلك بسبب انقلاب سيارة على الطريق قرب منطقة صدر الحيطان.

واستقبل مستشفى نخل المركزى بشمال سيناء جثمان شخص و5 مصابين آخرين في نفس الشهر، فى حادث سير بوسط سيناء وتم تحويلهم من قرية الريد موقع الحادث.

طريق الإسماعيلية - الصالحية

وفي الإسماعيلية، تكررت الحوادث المرورية بشكل كبير على طريق 36 الواصل بين الإسماعيلية ومدينة الصالحية الجديدة، وراح ضحية الطريق 11 شخصًا في وقت واحد، معظمهم في عمر الشباب من العاملين في المزارع على الطرق الصحراوية ومدينة الصالحية، وأصيب أكثر من 60 آخرين.

وتكررت الحوادث على الطريق بسبب سير السيارات دون حواجز في منتصف الطريق، فيما تعرضت العديد من السيارات للانقلاب في فصل الشتاء مع كثافة الشبورة المائية.

وناشد أهالي مراكز أبوصوير والقصاصين والقنطرة، المسؤولين ضرورة تطوير الطريق وازدواجه، خاصة أنه يصل بين المراكز والقرى وعدد كبير من الشركات والمزارع علي الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.