تشيع جنازة لوائي الشرطة «عبدالمنعم ومحيي» شهيدي حادث «مستريح أسوان» اليوم

استشهد ضابطي شرطة برتبة لواء في حادث مروري أثناء مطاردة المتهم مصطفى البنك «مستريح المواشي» في جبال إدفو بأسوان، وتشيع جنازتهم اليوم.

والضابطان هما اللواء منتصر عبدالنعيم، القيادي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وستشيع جنازته من محافظة قنا، وأحمد محي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، وستشيع جنازته في محافظة المنيا.

كما استشهد 3 مجندين في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل.