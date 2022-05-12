رئيس التحرير

محمود مسلم

تشيع جنازة لوائي الشرطة «عبدالمنعم ومحيي» شهيدي حادث «مستريح أسوان» اليوم

كتب:

أحمد حامد دياب
02:03 ص | الخميس 12 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استشهد ضابطي شرطة برتبة لواء في حادث مروري أثناء مطاردة المتهم مصطفى البنك «مستريح المواشي» في جبال إدفو بأسوان، وتشيع جنازتهم اليوم.

والضابطان هما اللواء منتصر عبدالنعيم، القيادي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وستشيع جنازته من محافظة قنا، وأحمد محي، مساعد مدير مصلحة الأمن العام لمنطقة جنوب الصعيد، وستشيع جنازته في محافظة المنيا.

كما استشهد 3 مجندين في الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل.

اقرأ المزيد:

عاجل.. استشهاد ضابطي شرطة برتبة لواء خلال مطاردة «مستريح أسوان»

عاجل.. استشهاد فردي شرطة أثناء مطاردة «مستريح أسوان»

تعرف على عقوبة عدم إخطار «الداخلية» إلكترونيا بالشقق المؤجرة: سنة سجن

الداخلية تكشف ملابسات استغاثة سيدة من جارها.. أتلف أشجارها المثمرة

الداخلية تكشف ملابسات التحرش بسيدة في الجيزة: المتهم «غير متزن»
بقلم أحمد حامد دياب