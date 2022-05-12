«بيطري مطروح» عن نفوق جملين: أصيبا بمرض بكتيري.. وتعرضا لـ«رعي جائر»

كشف الدكتور سعد جويلي، وكيل وزارة الطب البيطري في مطروح، مستجدات التعامل مع شكوى مواطن نفقت بعض جماله، موضحًا أنّها أصيبت بمرض بكتيري يسمى التسمم الدموي أو «الباستريلا»، بسبب نقص المناعة والتعرض للتغيرات الجوية.

التغييرات المناخية

وأضاف جويلي، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «اللجنة التي عاينت الوضع رأت أنّ السبب هو التغيرات المناخية بشكل مبدئي، وعندما لاحظنا على السوشيال ميديا أن هناك حديث عن إصابات خطيرة بين الإبل، أخذ الموضوع أكبر من حجمه، وتحركنا بناءً على تعليمات محافظ مطروح».

وتابع وكيل وزارة الطب البيطري في مطروح، أنّ اللجنة اتجهت إلى منطقة صحراوية وعرة جدا في السلوم، وعاينت قطيعا مكونا من 47 رأسا، ونفقت حالتان فقط، وجرى تشريحهما والحصول على عينات من الأعضاء، وتمّ التوقيع على باقي القطيع، وكل الرؤوس في حالة جيدة.

معهد بحوث صحة الحيوان سيصدر النتيجة

ولفت إلى أنّ معهد بحوث صحة الحيوان سيصدر التقرير النهائي، ولكن النتيجة المبدئية تتضمن أنّ الرأسين النافقين أصيبا بمرض بكتيري، مشددا على وجود لقاحات لكل الأمراض التي تصيب الإبل وكل الحيوانات.

وأوضح «جويلي»: «هناك مشكلة في الإبل، وهي أنّ أغلبيتها تُرعى رعيا جائرا داخل الصحراء وليس قريبة من الطرق حتى، وبالتالي فبعضها لا يحصل على المياه لفترات طويلة، وعانت 5 رؤوس في القطيع المذكور من أعراض تنفسية متوسطة إلى بسيطة».