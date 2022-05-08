مذيعا «صباح الخير يا مصر» ينعيان شهداء الوطن: أبطال يحمون الأمن القومي «فيديو»

تقدمت أسرة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بخالص العزاء، لأسر شهداء الهجومَ الإرهابيَّ، في سيناء، السبت، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين، وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة البرنامج في بداية حلقة اليوم، «نتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء وضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، ونتقدم بالعزاء لمصر كلها، ربنا يصبر قلوب أهالي الشهداء، ونتمنى الشفاء للمصابين بشكل عاجل».

الأبطال تصدوا للهجوم ببسالة واشتبكوا مع العناصر الإرهابية

وأضافت مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، «رحم الله أبطالنا اللذين ارتقواء شهداءً بالأمس، أثناء إحباط هجوم إرهابي على نقطة رفع المياه غرب سيناء، حيث تصدوا للهجوم ببسالة واشتبكوا مع العناصر الإرهابية الذين طاردتهم قوات الجيش إلى إحدى المناطق المنعزلة في سيناء».

تحية لقواتنا المسلحة وأبنائها اللذين يحافظون على الأمن القومي المصري

ونعى الإعلامي مصطفى كفافي، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» شهداء الوطن قائلا: «رغم مصابنا الكبير، لكن شهدائنا الأبرار أحياء عند ربهم يرزقون، تحية لقواتنا المسلحة وأبنائها اللذين يحمون الأمن القومي المصري، حيث يواجهون قوى الشر والإرهاب».

وظهرت الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة البرنامج بملابس سوداء حدادا على شهداء الوطن الأبرار.