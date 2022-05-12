«حقوق الإنسان»: شيرين أبو عاقلة شهيدة الواجب الإعلامي ونطالب بتحقيق دولي في اغتيالها

يعبر المجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر العربية، عن إدانته واستنكاره لفاجعة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله، شهيدة الواجب الإعلامي، التي سقطت ضحية لعدوان غادر برصاص سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي تؤدي واجبها الإعلامي، مرتدية سترة العلامات الدولية المتعارف عليها لتمييز الإعلاميين في ساحات القتال.

شهيدة القدس

وصرحت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن المجلس إذ يقدم خالص العزاء لأسرة الشهيدة بالقدس العربية المحتلة وإلى الشعب الفلسطيني وقيادته، والى زملاء الفقيدة في المهنة.

وأكد القومي لحقوق الإنسان، أن قتل شهيدة الواجب الإعلامي يشكل جريمة أخرى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودليلا دامغا على استخفافه بقواعد القانون الدولي والمعايير الدنيا لحقوق الإنسان، واستمرارا لتصعيد متعمد من قوات الاحتلال.

تحقيق دولي عادل

ويطالب المجلس بإجراء تحقيق دولي عادل فوري في هذه المخالفة الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لحماية المدنيين في المنازعات المسلحة.