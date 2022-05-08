السفيرة مشيرة خطاب تستقبل ممثل اليونيسيف بالقاهرة

استقبلت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثل اليونيسيف بالقاهرة جيريمي هوبكنز، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

وأشادت رئيسة المجلس بالجهود التي يقوم بها اليونيسيف لترسيخ حقوق الطفل باعتبارها مبادئ أخلاقية دائمة ومعايير دولية للسلوك إزاء الأطفال، وترجمة مبادئ حقوق الطفل إلى نتائج حقيقية للأطفال في جميع أنحاء العالم، تم الاتفاق على الخطوط العريضة لتعاون يجمع اليونيسيف والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

وأشادت خطاب بخبرة المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجالات عدة منها خطوط نجدة الطفل وخط الأطفال ذوي الإعاقة والمشورة الأسرية، وأن مكتب تلقي الشكاوى بمجلس حقوق الإنسان سوف يستفيد من هذه التجربة الرائدة.

كما اتفق الجانبان على استثمار الإنجازات التي حققها مجلس الطفولة والأمومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من التسرب من التعليم واستغلالهم في سوق العمل.

وأعلنت خطاب أن الإطار القانوني الذي يحمي حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وأن تمتع مجلس الطفولة بوضعيته الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون بما يكفل حماية الأطفال من التسرب من التعليم والزيادة السكانية التي تلتهم ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على الأرض ويفخر بها المصريون.

مبادرة تعليم البنات

وأشادت بتعاون اليونيسيف في تنفيذ مبادرة تعليم البنات والتي توفر منصة مهمة للتصدي لمختلف أشكال العنف ضد الأطفال ومنها زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث واستغلال الأطفال في سوق العمل، وهو الباب الخلفي للزيادة السكانية.

وأضافت أن التجربة المصرية في المدارس الصديقة للفتاة تجربة رائدة في التعلم النشط جيد النوعية، وثقتها اليونيسيف وألهمت دولا كثيرة حول العالم.