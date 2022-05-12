عباس في جنازة أبو عاقلة: نمنحها نجمة القدس وسنتوجه إلى «الجنائية»

شيعت منذ قليل جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية التي وقعت، أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث أثار غضب عالمي.

أبو مازن

وجرت الجنازة في مدينة رام الله الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي ألقى كلمة خلال الجنازة قائلًا إنها ضحت بحياتها دفاعًا عن قضيتها وشعبها وكانت صوتًا صادقًا ووطنيًا، لافتًا إلى أنها ليست الجريمة الأولى للاحتلال في حق شهداء الكلمة، محملًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل.

المحكمة الجنائية الدولية

وتابع أبو مازن: «لا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب»، مضيفًا: «إننا نرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها من نفذت الجريمة ولأننا لا نثق بهم»، معلنًا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين. وتابع: «نعزي أنفسنا وأهلها وزملائها وقناة الجزيرة، ونثمن الدور الكبير للإعلام الفلسطيني والدولي». كما أعلن منحها وسام نجمة القدس.