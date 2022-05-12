بث مباشر.. تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

تشهد فلسطين اليوم يومًا حزينًا بعد استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحامات مخيم جنين، حيث تنطلق جنازتها من مستشفى الاستشاري مدينة «رام الله» الفلسطينة.

أبو مازن يُشارك في جنازة شيرين أبو عاقلة

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس، مشاركته في الجنازة، حيث إنها ستنطلق بموكب عسكري رسمي باتجاه مقر الرئاسة في رام الله.

توافد الإعلاميين والسياسيين

وشهدت المستشفى، صباح اليوم، توافد العشرات من الشخصيات الإعلامية والسياسية الهامة من أجل مرافقة موكب تشييع الجنازة، حيث يُتقل جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى القدس لدفنها غدًا في مقبرة صهيون في باب الخليل.

يُذكر أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شهد إدانات دولية واسعة ومطالبات لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة التي هزت العالم.

الخارجية الفلسطينية تفتح سجل عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، فتح سجل عزاء للشهيدة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مقرات سفارات وبعثات دولة فلسطين في أنحاء العالم، والذي يستمر لـ3 أيام.