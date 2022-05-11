سفير فلسطين بالقاهرة: استشهاد شيرين أبو عاقلة سيكون يوما للتضامن مع إعلامنا

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يتهربون من مسؤولية قتل الصحفية الشهيدة شيرين أبوعاقلة، على الرغم من أن الأمر كان جريمة مكتملة الأركان، وواضحة أمام الجميع.

إصابة شيرين بطلق متفجر

وأوضح «اللوح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن شيرين أصيبت بطلق ناري متفجر في الرأس على الرغم من ارتداء سترات، لافتًا إلى أن متحدث الجيش الإسرائيلي قال إنها ماتت بعد أن هاجمها فلسطينين، وهذا أمر لم يحدث.

هدف لجعل 11 مايو يوم للتضامن مع الإعلام الإسرائيلي

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة، أنه باستشهاد الصحفية الفلسطينية اليوم شيرين أبو عاقلة يصبح عدد الصحفين الفلسطينين الذين ماتوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًا، مبينًا أن السلطات الفلسطينية تسعى لجعل يوم 11 مايو يوم عالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، لأن رحيل الشهيدة بهذا الشكل كان فاجعة كبيرة وجريمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويجب محاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية، متابعًا: «نوثق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي أولًا بأول ونضيف كل فترة توثيق جديدة بجانب الملفات الموجود في المحكمة، وهذه الجريمة ارتكبت بدم بارد أمام الكاميرات والعالم، وسيتم رفع ملف من جانب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمام محكمة الجنائية الدولية، لجلب المتسببين في الجريمة ومحاسبتهم».