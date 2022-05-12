النيابة تقرر حبس سائق شركة نقل ذكي شهيرة سرقة مبلغ مالي من روسية

استمعت النيابة العامة، اليوم الخميس، لأقوال المتهم بسرقة أجنبية ويعمل سائقا بإحدى شركات النقل الذكي الشهيرة حيث استولى على مبلغ مالي حال توصيله لها إلى مطار القاهرة الدولي عائدة إلى بلدها، وواجهت النيابة العامة السائق بالتهمة الموجهة له فأقر بارتكاب الواقعة، فقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم سائق في إحدى شركات النقل الذكي الشهيرة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بقيام سائق بإحدى شركات النقل الذكي بـ سرقة لاعبة تنس روسية الجنسية أثناء توصيلها من مكان إقامتها في الشيخ زايد إلى مطار القاهرة متوجهة إلى بلدها.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المجني عليها طلبت سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي الشهيرة لتقلها من مكان إقامتها في الشيخ زايد إلى مطار القاهرة الدولي وبعدما استقلت السيارة قام المتهم بسرقتها والاستيلاء على مبلغ 1000 دولار و4000 جنيه مصري كانوا داخل حقيبة يدها.

المجني عليها خشيت من تعرضها للإيذاء

وأضافت التحريات أن المجني عليها استسلمت لموقف المتهم وجريمته خوفاً من أن يصيبها بمكروه أو يسبب لها أذى جسدي وفور انتهائه من سرقتها، استوقف السيارة وطلب سيارة أجرة لتنقل المجني عليها إلى مقصدها بمطار القاهرة الدولي وعادت لاعبة التنس إلى قسم شرطة الشيخ زايد وحررت محضرا بـ واقعة السرقة تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، واتهمت فيه السائق بسرقتها وأنها لم تقاومه خشية تعرضها للإيذاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بمنطقة عين شمس واستدعت المجني عليها التي تعرفت عليه فور رؤيته وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق واستدعت المجني عليها لسماع أقوالها في الواقعة كما استعجلت التحريات النهائية لكشف ملابسات الواقعة الكاملة.