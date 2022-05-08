حاول سرقة مسن بالإكراه.. السجن المشدد 5 سنوات على فلاح في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 5 سنوات وذلك بعد قيامه بسرقة مسن بالإكراه والاعتداء عليه باستخدام سلاح ناري «بندقية آلية وسلاح أبيض» لسرقة توك توك يستقله بنطاق مركز الجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، رئيس محكمة جنايات المنصورة وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأحمد إبراهيم صدقي، وكيل النائب العام، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد في القضية رقم 7316 لسنة 2021 والمقيدة برقم 2249 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات المنصورة

كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم «محمد ا. م. م»، محبوس، 20 عاما، فلاح ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة، لأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2021 بدائرة مركز الجمالية – محافظة الدقهلية، سرق وآخرون مجهولون المنقول «دراجة نارية» والمملوكة للمجني عليه «الحسيني جاد سليمان حمامة»، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه بالطريق العام مشهرين في وجهه سلاحا ناريا وآخر أبيض «بندقية آلية – ساطور»، مهددين إياه بهما وتعدوا عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض، محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة.

المجني عليه يدلي بأقواله أمام النيابة العامة

وأدلى المجني عليه 66 عاما، فلاح، ومقيم قرية المحلاوي التابعة لمركز الجمالية، بأقواله أمام النيابة العامة، مؤكدا أنه أثناء سيره بالطريق العام، مستقلا دراجته النارية فوجئ باعتراض المتهم وآخرين مجهولين طريقة حال استقلالهم دراجة نارية وأشهروا في وجهه سلاحا ناريا وسلاحا أبيض «بندقية آلية- ساطور»، مهددين إياه به للتخلي عن دراجته النارية وحال مقاومته لهم تعدي عليه المتهم باستخدام السلاح الأبيض، محدثا إصابته الثابتة بالتقرير الطبي وبثوا الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة السرية من الاستيلاء على المسروقات.