فيديو منسوب لإنجي خوري يثير الجدل.. تطلب الزواج من أدهم النابلسي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمدونة السورية نجوى خليق الله، الشهيرة بـ«إنجي خوري»، تطلب فيه الزواج من الفنان المعتزل أدهم النابلسي، مشيرًا إلى أنه إذا وافق على الزواج منها سوف ترتدي الحجاب، وتتوب إلى الله وهو ما أثار كثيرًا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إنجي خوري تطلب الزواج من أدهم النابلسي

وقالت إنجي خوري خلال الفيديو: «تعرفوا إذا أدهم النابلسي بيتزوجني أنا بتحجب وبلبس خمار، وأروح أصلي، وبتوب وماراح أستخدم التليفون حتى، بس يتزوجني، يؤبرني ما أجمله، أدهم تقبل تتزوجني»، مضيفة: «بيقولوا إذا الشيخ اتزوج واحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة، بليز اتزوجني».

وكان الفنان أدهم النابلسي أعلن يوم 20 ديسمبر 2021 اعتزاله الفن والغناء نهائيًا، من خلال فيديو له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

اعتزال أدهم النابلسي الغناء نهائيا

وأشار خلال الفيديو الذي نشره: «أعلن خلال هذا المقطع، خبر سعيد بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، بالنسبة لي الهدف الذي أسعى من أجله، والحلم الذي كنت أنوي تحقيقه، هو فعل كل ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين إن هييجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيا».

وكان أول ظهور له بعد قرار اعتزاله من خلال فيديو نشره عبر «انستجرام» وهو يرتل القرآن بصوته، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا الفيديو، خاصة بعد ظهوره وهو يؤم الناس في الصلاة من أحد المساجد.