شقيق أدهم النابلسي يكشف حقيقة تسجيل أخيه للقرآن بصوته: غير صحيح

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر موقع «يوتيوب»، عددًا من المقاطع الصوتية المسجلة ويدعي ناشروها أنها للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وهو يرتل عددًا من آيات القرآن الكريم بصوته.

أدهم نابلسي لم يسجل ويرتل القرآن بصوته

وتواصلت «الوطن» مع شقيقه ومدير أعماله للكشف عن حقيقة هذا الأمر، فأوضح رامي نابلسي، أن الفيديوهات المتداولة ليست لشقيقه، وأن أدهم لديه قناة رسمية على موقع «يوتيوب» لو أراد نشر أي فيديو سيكون من خلالها خاصة بعد أن حذف كافة الفيديوهات التي كانت عليها في الماضي.

أدهم نابلسي اتخذ قرار اعتزال الغناء في شهر ديسمبر

أدهم نابلسي كان قد اتخذ قرار اعتزال الغناء نهاية شهر ديسمبر الماضي، وخلال الشهرين الماضيين اختفى تماما عن الأنظار ولم يظهر إلا في مقابلات تلفزيونية قليلة، قام أدهم نابلسي بحذف كافة أغنياته التى انتجها بنفسه من قناته بموقع «يوتيوب» والتي وصل عددها لأكثر من 15 أغنية واكتفى فقط بأغنياته الدينية والتي بها وعظ ديني، مثل أنشودة «شفيع الناس» و«أمي» و«خايف».

كما توقف أدهم نابلسي عن التغريد أو النشر على أي صفحة من صفحاته الرسمية مكتفيا بتغريداته القديمة، حتى شقيقه رامي اصبح هو أيضا لا يعلق كثيرا، ظهر «نابلسي» خلال شهر يناير وهو يؤم المصلين في إحدى مساجد العاصمة الأردنية عمان.

أدهم نابلسي اسمه الحقيقي أدهم ذياب فريد النابلسي، من مواليد دولة الأردن في 20 نوفيمبر 1993، وعرف لدى الوطن العربي حين ما خسر لقب برنامج اكس فاكتور مع الفنان وائل كفوري بعد أن تفوق عليه المتسابق المغربي محمد الريفي ومدربه حسين الجسمي.