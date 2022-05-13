بينها التغافل وعدم تصيد الأخطاء.. 6 صفات يجب توافرها في شريك حياتك

وجه مشروع «مودة» عددا من النصائح للمقبلين على الزواج، حيث يعمل المشروع الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم الشباب المقبل على الزواج .

6 صفات لاختيار الشريك المثالي

وأوضح مشروع «مودة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من صفات الشريك المثالي، والتي تتمثل في: «المشاركة، العطاء، العمل على إسعاد الآخرين، الشفافية والمصارحة، الالتزام بالأدوار والمسؤوليات، الاحترام، التغافل وعدم تصيد الأخطاء»، كما وجه العديد من النصائح لنجاح أي علاقة عاطفية والتي تمثلت في «عدم رسم صورة ذهنية عن نفسك، وعدم إعطاء وعود قبل أن تتأكد، وتعلم متى تقول لا».

كما ناشد المقبلين على الزواج بضرورة التواصل بشكل مستر وتبادل الهدايا وكلمات الإعجاب، وتقسيم المهام ومشاركة الأفراح والأحزان، والتخطيط للمستقبل سويا ، وذلك منذ اليوم الأول للزواج وعدم التخلي عن الشريك في وقت مرضه أو حزنه، أو إهانته وإحراجه أمام الآخرين.

أسباب العنف الأسري

وحدد مشروع «مودة» العديد من الأسباب التي تؤدي للعنف الأسري، والمتمثلة في «الضغوط المادية، سوء السلوك، التعاطي والإدمان، فتور المشاعر»، لافتا إلى أن هناك العديد من أشكال العنف الأسري ومنه الضرب والحرمان المادي والإهانة اللفظية، وكذلك السخرية الشديدة، مشددا على أن العنف الأسري يتسبب في إحداث أثر جسيم في نفسية الطفل.

محتوى مشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية

ويعمل المشروع على تقديم المحتوى العلمي الذى يشمل الجوانب «النفسية، الاجتماعية، والجوانب الشرعية»، بخلاف المحور الخاص بالصحة الإنجابية ، حيث يقوم المشروع بتنفيذ عدد من التدريبات تستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثا، بشرط حضور الطرفين معا، كما يتم تنفيذ التدريبات بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومديريات التضامن الاجتماعي، والجمعيات الشرعية، ، ونادي روتاري مصر.