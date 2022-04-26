برلمانية تطالب بتعميم عيادات الدعم النفسي للسيدات ضد العنف الأسري

قالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب إن ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة من الظواهر المنتشرة في كل أنحاء العالم وتزايدت في مصر ويجب مواجهتها.

عيادات المرأة الآمنة

وأكدت فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية وجود عيادات آمنة للمرأة لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرة إلى أنها خطوة هامة في حل المشكلات التي تواجه السيدات.

جاء ذلك فى ضوء ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، من افتتاح أولى «عيادات المرأة الآمنة»، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتى يتعرضن للعنف، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان مؤكدة أن وجود مثل هذه الخدمات تشجع السيدات في تلقي العلاج اللازم، لاسيما وأن كل من تتعرض للعنف تعاني مأساة كبيرة تستوجب التعامل الفوري معها.

مركز أهالينا بمحافظة القاهرة

وأوضحت فاطمة سليم، أن ظاهرة العنف ضد المرأة تستوجب تضافر كل الجهود في الدولة لمواجهتها، خصوصًا وأن هناك عدد كبير من السيدات يتعرض للعنف الأسرى ووجود عيادات متخصصة في العلاج النفسي جراء ذلك يساهم في تشجيعهم على العلاج والمرور من هذه الأزمات.

وأكدت أن نموذج مركز أهالينا بمحافظة القاهرة، خطوة إيجابية وتعميم وجوده بالمحافظات خطوة هامة تساعد على تقديم هذه الخدمات بصورة أفضل مقترحة بأن يكون هناك تعاون مع المجلس القومي للمرأة لدراسة الجغرافية الخاصة بالمناطق التى يرصد فيها حالات عنف أكثر ومن ثم وجود مثل هذه العيادات فى هذه الأماكن سيكون أكثر فعالية.

21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان منذ أيام، افتتاح أولى عيادات المرأة الآمنة، للدعم النفسي للمراة بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، لتقديم الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان

وأعلنت وزارة الصحة أيضا عن تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، كمرحلة أولى خلال عام 2022، يعقبها التوسع تباعًا في تقديم الخدمة بجميع محافظات الجمهورية.