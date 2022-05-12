11 خطوة للاشتراك في محفظة «فون كاش» من البنك الأهلي المصري

مازل البنك الأهلي المصري، يواصل تقديم جميع التسهيلات لكافة عملائه المستخدمين لـ«محفظة الأهلي فون كاش»، سواء القدماء أو الجدد المشتركين بهذه الخدمة البنكية، إذ يعمل البنك على تشجيع العملاء لاستخدام المحافظ الإلكترونية كونها الحل المناسب لحفظ الأموال.

ويستمر البنك الأهلي المصري في تفعيل استراتيجية الخاصة بتنشيط خدمات المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية المختلفة، التي يترتب عليها تقليل معدلات التداول النقدي اليومية بين الأفراد، وهي الخطوة التى يستند فيها البنك الأهلي على الطفرة في الخدمات الرقمية التي حققها في السنوات الأخيرة، لهذا يواصل تشجيع كل عملائه من مختلف الشرائح، على التعامل بالمحفظة الإلكترونية في نظام المدفوعات.

طريقة الاشتراك في محفظة فون كاش البنك الأهلي

- تقديم طلب في أقرب فرع للشخص من فروع البنك الأهلي المصري.

- استيفاء جميع البيانات الموجودة في طلب الاشتراك بالخدمة.

- سيقوم موظف خدمة العملاء البنك بتسجيل بياناتك على نظام البنك.

- خلال 24 ساعة ستتلقى رسالة هاتفية، تتضمن رابط التطبيق الخاص بـ«فون كاش البنك الأهلي».

- حمل التطبيق، وبعد ذلك ستظهر لك الرسالة الخاصة بتفعيل الخدمة أسفل الشاشة، ثم اضغط عليها.

- بعد تسجيل الدخول، ادخل رقمك القومي ورقم الهاتف المسجل بالبنك.

- سيقوم النظ0ام بالتحقق من بياناتك وسيعمل بعد ذلك على إرسال رمز التحقق على هاتفك.

- قم بعد ذلك بإدخال رمز التحقق، وسيعمل النظام على التأكد من صحة الكود.

- ادخل رقم الهاتف المسجل باسمك والذي ستشترك به في الخدمة.

- يجب ألا يكون على رقم الهاتف أي اشتراك سابق بمحافظ إلكترونية أخرى، بعد ذلك سيتم تفعيل الخدمة.

حدود السحب على خدمة الأهلي فون كاش

- الحد الأقصى لعمليات السحب اليومية 30 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لعمليات السحب الشهرية لا تتجازز 100 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمشتريات اليومية 30 ألف جنيه.