وظائف خالية لحديثي التخرج في البنك الأهلي المصري.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يبحث الكثير من حديثي التخرج على وظائف خالية في الكثير من المؤسسات والشركات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتعد البنوك من أكثر الأشياء التي يرغب الشباب في العمل بها، ما يجعل البنوك المختلفة تحرص على توفير وظائف خالية لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي.

وأعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي وظائف خالية لحديثي التخرج في فروع البنك المختلفة في جميع انحاء مصر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري، والشروط المطلوبة والكليات الوالتخصصات بالإضافة إلى طريقة التقديم، وهي:

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في البنك الاهلي المصري من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- يشترط على المتقدم للوظائف ألا يكون لهم أقارب في البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب، أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا للجدول المرفق.

- يجب ألا تزيد سن المتقدم على 28 عاما في تاريح الموافقة على التعيين.

- يجب أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

- خريجي كليات الحقوق.

- خريجي كليات هندسة الحاسبات والاتصالات.

- خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.

- خريجي كليات اقتصاد وعلوم سياسية، سواء كانوا قسمي اقتصاد أو إحصاء.

- خريجي كليات إدارة أعمال «تسويق، لوجيستيات، إدارة أعمال دولية، منشأة مالية، نظم ومعلومات إدارية، موارد بشرية، مالية، ائتمان، بنوك».

- خريجي كليات تجارة «ماسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة داخلية».

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في البنك الأهلي المصري من حديثي التخرج الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري، والدخول إلى الأيقونة الخاصة بالوظائف، واختيار «وظائف حديثي التخرج»، ثم بعد ذلك تملأ البيانات الخاصة بالرغبة في التقديم لتلك الوظائف.