أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأحد 8-5-2022

كشفت البنوك عن أسعار العملات اليوم الأحد 8 مايو وذلك بعد انقضاء إجازة العيد التي تخطت الأسبوع، وعليه كثرت عمليات البحث حول المحرك العالمي «جوجل»، حول أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وباقي البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري باعتبار تلك العملة واحدة من أهم أقوى الأوراق المالية التي يتم تداولها محليا وعالميا.

أسعار الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر

واليوم الأحد 8 مايو الجاري، ترصد «الوطن» أسعار الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 18.45 للشراء و18.51 للبيع، فيما سجل سعر الشراء 18.45 والبيع 18.51 في البنك الأهلي المصري.

وبسعر 18.48 جنيه جاء مصرف أبوظبي الإسلامي، كأفضل بنك يبيع الدولار الأمريكي بعد بنكي مصر والأهلي، فيما عُرض في البنك الأهلي اليوناني بأفضل سعر للشراء بـ18.51 جنيه.

وفي البنك المركزي يُباع الدولار بسعر 18.52 مقابل 18.44 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية جاء سعر شراء الدولار 18.46 والبيع 18.53 جنيه.

أسعار العملات في البنك المركزي

- يباع اليورو بسعر 19.33، مقابل 19.43 جنيه للشراء.

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 22.91، مقابل 23.03 جنيه للشراء.

- الريال السعودي يباع بسعر 4.91، مقابل 4.94 جنيه للشراء.

- سجل الدينار الكويتي 60.05 ، مقابل 60.41 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.02، مقابل 5.04 جنيه للشراء.

- يباع اليوان الصيني​ بسعر 2.7، مقابل 2.80 للشراء.

- يباع فرنك سويسري بسعر 18.92، مقابل 19.02 للشراء.

- يباع 100 ين ياباني​ بسعر 14.09، مقابل 14.16 للشراء.

- يباع ديار البحرين بسعر 48.89، مقابل 49.20 للشراء.

- يباع ريال قطري بسعر 25.96، مقابل 26.19 للشراء.