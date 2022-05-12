مدبولي يصل إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، ظهر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومي 12 و13 مايو الحالي.

استقبال رئيس الوزراء في تونس

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيس الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

اللجنة المشتركة بين مصر وتونس

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بوجوده في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، رحبت نجلاء بودن بالدكتور مصطفى مدبولي، في أول زيارة له إلى تونس، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.