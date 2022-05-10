اليابان تستهدف أكثر من 130 شخصا بعقوبات.. بينهم رئيس الوزراء الروسي

فرضت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عقوبات موسعة على «موسكو»، استهدفت141 شخصًا، بينهم رئيس الوزراء الروسي «ميخائيل ميشوستين»، ونائب أمين مجلس الأمن «رشيد نورجالييف»، وزعماء كوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأقارب «جينادي تيمشينكو»، رجل الأعمال الروسي، فيما نصت عقوبات «طوكيو» على تجميد الأصول.

وضمت القائمة الكاملة، 8 أشخاص من روسيا، و133 من جمهوريتي «دونيتسك»، و«لوجانسك»، الشعبيتين بما في ذلك قيادات الجمهوريتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«طوكيو» تفرض عقوبات على 71 شركة روسية بينها «ألماز أنتي»

وفرضت حكومة اليابان عقوبات على 71 شركة روسية، بينها «ألماز أنتي»، للصناعات العسكرية وشركة «جي إس سي»، لتصنيع الأسلحة، فيما قال وزير الاقتصاد الياباني «كويتشي هاجيودا»، إن بلاده لا يمكنها في الوقت الحالي رفض استيراد نفط روسيا، وأضاف المسؤول الياباني، أن «طوكيو» ستقلل من اعتمادها على موارد الطاقة الروسية تدريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

نائب وزير الخارجية الروسي: «موسكو» لم تبدأ الحرب الدبلوماسية

وأعلنت وسائل إعلام روسية، أنّ موسكو لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، «ألكسندر جروشكو»، إنّ بلاده لم تبدأ الحرب الدبلوماسية بعد.

وأكد سفير جمهورية «لوجانسك»، الشعبية لدى روسيا، «روديون ميروشنيك»، أنّ محادثات حول الاعتراف بـ الجمهورية جارية مع سوريا وفنزويلا وعدد من الدول.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الإثنين، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يعتقد أنه قادر على تفكيك «الاتحاد الأوروبي»، وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، إلى أن ادعاءات بوتين في خطاب «يوم النصر»، بأن التكتل العسكري يخلق تهديدات لحدود روسيا، كاذبة بشكل واضح وسخيفة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية.

«البنتاجون»: «موسكو» تواجه صعوبة في استبدال الصواريخ الموجهة

بدوره، أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن العقوبات الدولية على «موسكو» بدأت تنعكس على قطاع صناعة الأسلحة الروسية الذي يجد صعوبة في استبدال الصواريخ الموجهة التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا بسبب حظر المكونات الإلكترونية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، للصحفيين، أنّ روسيا أطلقت كمًا هائلا من الصواريخ تجاه أوكرانيا لدرجة نفاذ الأسلحة الموجهة بدقة، مشيرا إلى أن روسيا تواجه صعوبة في استبدالها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وللمرة السادسة عشرة منذ 24 فبراير الماضي، يعقد «مجلس الأمن الدولي»، بعد غدٍ الخميس، بطلب فرنسي ومكسيكي، جلسة علنية جديدة حول الحرب في أوكرانيا في ضوء استمرار تدهور الوضع الإنساني.

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جرّاء قصف روسي لـ«أوديسا»

ميدانيا، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، جرّاء قصف القوات الروسية مدينة «أوديسا» جنوب أوكرانيا، بـ 7 صواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.