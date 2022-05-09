بريد الوطن .. وجِّه بإصلاح مستشفى دمياط التخصصى يا رئيس الوزراء

مع كثرة الإنشاءات داخل مستشفى دمياط التخصصى، إلا أنه يعانى من الإهمال الشديد فى مجال الخدمات الطبية والصحية المقدمة بالعيادات الخارجية بالمستشفى، فضلاً عن عدم التزام الأطباء بالحضور فى مواعيد عملهم، مع ترك العمل للنائب، ومدة بقائهم بتلك العيادات لنحو الساعة الحادية صباحاً، وكأنه بداية الطريق لتحويل المريض الفقير إلى العيادات الخاصة لهم، واتجاه ميسورى الحال مادياً من المرضى وذويهم لمدينة الطب بالمنصورة، بالإضافة إلى الإهمال الشديد فى مجال النظافة، نناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توجيه المسئولين بمديرية الصحة فى دمياط بإصلاح الوضع فى المستشفى.

عن الأهالى: يحيى السيد النجار

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