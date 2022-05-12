البرهان لوفد مصري: علاقة السودان بمصر أزلية.. والقاهرة تدعمنا دوليا

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية وأنها تتمتع بخصوصية عبر التاريخ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفد المجتمع المدني المصري برئاسة السفير محمد العربي، بحضورالسفير المصري بالخرطوم، حسام زكي.

البرهان يشيد بمواقف مصر الداعمة للسودان إقليميا ودوليا

ورحب الفريق البرهان بزيارة الوفد المصري للسودان، مبيناً أن مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وأشاد بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

وقدم البرهان للوفد المصري شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الإنتقالية من خلال التأكيد على عدم الإقصاء، وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع، وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

رئيس السيادة: سنسعى لتحقيق التوافق للوصول إلى انتخابات نزيهة

وقال البرهان للوفد المصري: «سنسعى لتحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أن الشعب السوداني سيختار عبر الانتخابات من سيحكمه، وذلك حسبما نقلت «العربية نت».

من جانبه أوضح السفير محمد العربي، رئيس وفد المجتمع المدني المصري، في تصريح صحفي، أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني كان مثمراً وإيجابياً تم فيه الإطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، مبينا أن زيارة الوفد للسودان تأتي من منطلق وشائج الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السوادنية.

وقال: «كلنا أمل في أن يصل السودان لاستقرار كامل»، مشيرا إلى أن الوفد إطمأن على مجمل الأوضاع في البلاد بعد ما وصفه بالتنوير الذي استمع إليه من رئيس مجلس السيادة، معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق، وأضاف قائلا: «الاستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار في السودان».

وقال السفير العربي، إن زيارات وفد المجتمع المدني بين البلدين ستتواصل، مؤكدًا أنّ مثل هذه المبادرات تسهم في تدعيم مرتكزات الديبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.