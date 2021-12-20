مستشار البرهان: الجيش السوداني سيبقى منحازا لتطلعات الشعب

أكد العميد دكتور الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تفرط في أمن البلاد، مشددا على الجيش السوداني، سيبقى منحازا لتطلعات الشعب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مستشار رئيس السيادة: اتفاق البرهان وحمدوك هو أساس الرؤى السياسية للانتقال

وأكد مستشار البرهان، أن اتفاق رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، هو أساس الرؤى السياسية للانتقال.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد دكتور الطاهر أبو هاجة، في تصريح صحفي، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، رفعت شعارات مختلفة مما يؤكد إختلاف الأجندة والرؤى.

وأكد أبو هاجة، أن النبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس، مشيرا إلى انه من الأفضل للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية «سونا».

وأشار «أبو هاجة»، إلى أن القوات المسلحة دائماً منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار، مضيفا أنه من الضروري سعى الجميع للحفاظ على المصالح العليا بعيداً عن هوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة.

وفي سياق آخر، شارك السودان، أمس الأحد، في اجتماعات الدورة الاستثنائية رقم 17 لوزراء خارجية منظمة «التعاون الإسلامي»، في العاصمة الباكستانية «إسلام أباد»، لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السوداني «سونا».

وضم وفد وزارة الخارجية ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ علي الصادق علي، المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، وﺍﻟﺴﻔﻴﺮ عادل بشير سفير السودان بالرياض ومندوبه الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة.