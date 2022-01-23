مستشار البرهان: القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري بالسودان

أعلن الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، إن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال أبو هاجة، إن القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، موضحا أن الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها.

أبو هاجة: العسكريون أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية

وأشار المستشار الإعلامي، إلى أنهم في المجلس السيادي الانتقالي يتوقعون من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني، مؤكدا على أن هناك استعدادا جادا للانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه، وأوضح أبو هاجة، أن العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي.

وتابع أن رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبل السودان.

وجاءت تصريحات أبوهاجة، فيما أنهت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» الأسبوع الثاني من مشاوراتها مع القوى السياسية في البلاد، وشملت المشاورات حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحركة جيش تحرير السودان.

أهمية وحدة الصف الوطني وجمع الكلمة

من جانبه، شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور عبدالباقي الزبير، على أهمية وحدة الصف الوطني وجمع الكلمة، وصولاً بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها وإقامة انتخابات حرة ونزية.

وقال الزبير، خلال تفقده عدداً من المنشآت التنموية والخدمية والصحية بمنطقة أبودليق بمحلية شرق النيل، إن بلاده تمر بمنعطف تاريخي خطير يتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل بتجرد وإخلاص.

وجدد عضو مجلس السيادة، حرص الحكومة على تنمية الريف وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير كل الخدمات الضرورية للمواطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية «سونا».