بدء أعمال المنتدى الاقتصادي المصري - التونسي بحضور رئيسي وزراء البلدين

بدأ، منذ قليل، أعمال المنتدى الاقتصادي «المصري – التونسي» بحضور رئيسي وزراء البلدين في العاصمة التونسية.

«بودن» تستقبل «مدبولي»

كانت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية قد استقبلت رئيس الوزراء في مطار تونس قرطاج، والوفد المرافق له.

أعمال الدورة الـ17 للجنة العليا

ومن المقرر أن تجرى أعمال الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين اليوم وغدا.

ويضم وفد مصر الرسمي كلا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما يضم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.