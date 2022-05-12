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وزير الإسكان يصدر 6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

كتب:

ايمن حمزة
10:13 ص | الخميس 12 مايو 2022
وزير الاسكان

وزير الاسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء داخل القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي وجهاز تنمية القرى السياحية.

إزالة مخالفات البناء

وتمثلت مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة في إقامة مبنى مكون من طابقين ملحق به سور بإحدى القرى السياحية، ومبنى آخر بنشاط حمامات، ومبنى ثالث مكون من أرضي وطابقين ملحق به سور، وإقامة سور وأعمدة خرسانية، ومبنى أرضي كامل التشطيب، ومبنى سكني بارتفاع دورين وسور مقام حوله، بمساحات ومسطحات وأطوال مختلفة، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي وجهاز تنمية القرى السياحية، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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بقلم ايمن حمزة