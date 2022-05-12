بدء عزاء الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني في «الحامدية الشاذلية» (صور)

بدأ منذ قليل عزاء الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني، أول رئيس تحرير لمجلة «علاء الدين» إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، بمسجد الحامدية الشاذلية.

عزاء عزت السعدني

وَتوافد عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة بعد بدء العزاء كان أبرزهم ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وفاة عزت السعدني

ورحل عن عالمنا، الكاتب الصحفي عزت السعدني، الاثنين الماضي، وشيعت جنازة الراحل عقب صلاة العصر الاثنين الماضي، في مسقط رأسه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الأهرام.

50 عاما في الصحافة

ويذكر أن الكاتب الصحفي الراحل قضى من عمره 50 عاما في مؤسسة الأهرام عمل خلالها بصمت لا سيما أنه من الرعيل الأول الذي ساهم في نهضة مؤسسة الأهرام حيث عمل مع الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وغيره من كبار الكتاب في مهنة الصحافة.

وعرف عن عزت السعدني أنه صاحب أشهر تحقيق في الصحافة المصرية وهو تحقيق السبت في صحيفة الأهرام الذي كسر فيه كل قواعد التحقيق النمطية، وجمع فيه بين كل ألوان وأنواع الكتابة الصحفية من الحوار والتقرير وغيرها.

مؤسس مجلة علاء الدين

وكان أسس الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني أهم مجلة أطفال في مصر عام 1992، وظل رئيسا لتحريرها إلى أن سلم الراية إلى الكاتبة ماجدة الجندي، وهي مجلة علاء الدين، التي كانت توزع في عهده 100 ألف نسخة.