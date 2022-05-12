بعد واقعة الإسكندرية.. 7 علامات سرية يستحيل وجودها في العملات المزورة

بعدما ألقت وزارة الداخلية القض على شخص ما وبحوزته (265 ألف جنيه عملات ورقية مُقلدة ومزورة) بهدف ترويجها ونشرها في محافظة الإسكندرية، تساءل كثيرون عن كيفية اكتشاف ما إذا كانت الأموال مزورة أم لا، خاصة أنه يجري تداولها دون تدقيق بين الكثير من الأشخاص خلال التسوق أو غيره.

وهناك طرق بسيطة لمعرفة النقود إذا كانت مزورة أو لا، خاصة أنها تتشابه بشكل كبير في الشكل، وهو ما أوضحه البنك المركزي المصري من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به.

وأوضح البنك المركزي المصري عددًا من العلامات التي يمكن من خلالها اكتشاف ما إذا كانت النقود أصلية من مطابع الدولة أو أنها مقلدة ومزورة.

علامات للتأكد من صحة العملات الورقية

وأشار المركزي أن هناك العديد من العلامات التي توضع على النقود للتأكد منها، فهناك علامات موحدة في جميع فئات العملات الورقية، وهناك علامات خاصة توضع على كل فئة وغير موجودة في الأخرى، وتستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

1- يوجد عنصر تطابق التسجيل الطباعي، وهو عبارة عن جزء من عين حورس فى الوجه ومتكامل في ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ.

2- وجود شريط تأمينى مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ موضوع على طرف الورقة من اليمين.

3- طباعة بارزة ذات ملمس مميز لقيمة ورقة الفئة المكتوبة.

4- شريط تأمينى متقطع ظاهرياً متصل من خلال الضوء النافذ ويظهر عليه شعار الجمهورية ورقم الفئة ويتغير لونه عند تغير زاوية الرؤية ومتواجد من أعلى إلى أسفل الورقة المالية.

العلامات المائية على النقود

5- طباعة دقيقة لقيمة الفئة أسفل الورقة المالية.

6- علامة مائية تمثال لأحد الملوك المصريين القدماء وقيمة الفئة، وتظهر أكثر شفافية وترى بوضوح عند تعرضها للضوء النافذ.

7- في الفئات الأعلى قيمة تكون كتابة الرقم بحبر مغناطيسي يتغير لونه عند التحريك.