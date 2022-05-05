فخري الفقي: البنك المركزي سيجتمع قريبا لاحتواء معدلات التضخم

توقع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بأن يعقد البنك المركزي، اجتماعا منتصف الشهر الجاري، على خلفية زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، لافتا إلى أن الاجتماع قد يتناول عددا من القرارات، التي من شأنها احتواء معدلات التضخم المستورد من الخارج.

اجتماع صندوق النقد الدولي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف «الفقى»، خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية الأولى، أن صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع التي وافقت 18 أبريل الماضي، راجع معدلات النمو في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، بسبب تسارع معدلات التضخم، وتقليص البنوك المركزية العالمية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها، السيولة في جسم الاقتصادات العالمية حتى يحرر التضخم، ويقلل من معدلات النمو.

وأوضح أن قرارات صندوق النقد الدولي، ستؤثر على التضخم، وتقلل معدلات النمو في الطلب على السلع والخدمات، ما سيؤدى لوجود تضخم متباطئ وليس متسارعا، وقد يؤدى ذلك إلى عملية تشديد السياسة النقدية، وتقليص السيولة، وامتصاصها من جسم الاقتصاد، ما سيؤدى إلى مزيد من التباطؤ في معدلات النمو والنشاط الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي

وتابع: «صندوق النقد الدولي راجع كل معدلات النمو في اجتماعات الربيع منذ أسبوعين، وقلل معدلات النمو العالمية، وكان فيه تقرير من الصندوق يعرف بأفاق الاقتصاد العالمي، وانتهي في ملخصه إلى تخفيض معدلات النمو بنسبة نصف %، ومعدل النمو الحقيقي للعالم ككل، سيتباطئ حتى 4%، وكل منطقة لها معدل نمو معين».