خطوة بخطوة.. «إزاي تقفل ملفك الشخصي على منصة فيس بوك؟»

إذا كنت ترغب في اغلاق ملفك الشخصي على موقع فيس بوك فعليك اتباع خطوات بسيطة، وفقا لما أعلنته المنصة بشأن طرق غلق الحسابات.

وقالت منصة فيس بوك، عندما تقوم بغلق ملفك الشخصي، سيتمكن أصدقاؤك فقط من مشاهدة الصور والمنشورات على ملفك الشخصي، ويمكن للأصدقاء فقط عرض صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف لديك بحجمهما الكامل.

وسيتم تغيير أي منشورات قمت بمشاركتها في السابق مع العامة" إلى قائمة الأصدقاء، وسيظهر جزء فقط من معلومات القسم «حول»، لديك للجميع على ملفك الشخصي، ويمكن للأصدقاء فقط رؤية قصصك.

كما يتم تشغيل مراجعة الملف الشخصي ومراجعة الإشارات، وستتمكن من مشاركة المنشورات والصور الجديدة مع أصدقائك فقط، وعندما تقوم بغلق ملفك الشخصي، لا تتغير الإعدادات الخاصة بطريقة عثور الأشخاص عليك والتواصل معك.

كيف يمكنني غلق ملفي الشخصي؟

لغلق ملفك الشخصي، افتح صفحة ملفك الشخصي، انقر على أسفل اسمك، وانقر على قفل الملف الشخصي، ثم انقر على قفل ملفك الشخصي، وانقر على موافق للعودة إلى الصفحة السابقة، وعندما تعرض ملفك الشخصي بعد قفله، سترى شارة زرقاء، بعد غلق ملفك الشخصي سيرى الأشخاص ممن ليسوا ضمن أصدقائك شارة زرقاء في ملفك الشخصي، ويمكنك إلغاء قفل ملفك الشخصي في أي وقت.

1.96 مليار مستخدم نشط يومياً

وبحسب أحدث التقارير فإن عدد المستخدمين لـ الفيس بوك زاد في الربع الأول من عام 2022 إلى 1.96 مليار مستخدم نشط يومياً مقارنة بـ 1.92 مليار في الربع السابق، فيما بلغت أرباح فيسبوك نحو 7.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

وتعتزم فيس بوك إطلاق نسخة الويب من Horizon Worlds، وهي منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها، وإطلاق خوذة VR، تحمل الاسم الرمزي Project Cambria، لزيادة اعداد المستخدمين.