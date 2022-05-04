«الأعلى للإعلام» يغلق حسابي محمود المهدي على فيس بوك وإنستجرام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا بشأن الشكوى التي قدمها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في محمود المهدي زوج منة عرفة اتهمه فيها بالإساءة له ولعدد من نجوم الفن عبر حساباته الرسمية على «فيس بوك وإنستجرام»، وقرر المجلس غلق حساباته.

الأعلى للإعلام يفحص شكوى أشرف زكي

وقال بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «بالإشارة إلى الشكوى المقدمة ضد محمود المهدي لنشره عبر حسابه على فيسبوك وإنستجرام، عدة منشورات تتضمن تشهيرا وطعنا في الأعراض وتهديدا بنشر إساءات تخص عدد من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرين».

أسباب إغلاق حسابي محمود المهدي على فيسبوك وإنستجرام

وأضاف البيان: «يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، فحص الشكوى المشار إليها، وقرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022، إغلاق حسابي محمود المهدي على فيسبوك وإنستجرام وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية وبث منشورات تمثل سبا وقذفا وترصدا بالشاكين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها».