تعليم الكبار: لا تخرج من جامعة مطروح إلا بمحو أمية 4 أشخاص

أعلن عادل عبدالمنعم مسلم مدير عام فرع تعليم الكبار بمحافظة مطروح أنه جرى الإتفاق مع جامعة مطروح أنه لا تخرج لأى طالب من جامعة مطروح إلا بعد أن يتمكن من محو أمية 4 أشخاص على الأقل أو يزيد من أبناء والقرى والنجوع والمدن في محيط المناطق التى يقيم بها، وهو ما يساهم في تقليل الأميين بمطروح ضمن المشروع القومي للقضاء على الأمية وذلك طبقا في بروتوكول تعاون بين جامعة مطروح وهيئة محو الأمية.

بروتوكول بين تعليم الكبار وجامعة مطروح

وقال مدير عام تعليم الكبار بمرسي مطروح، اليوم الجمعة، إن نشاط محو الأمية مستمر وبدأنا امتحانات الدورة الدراسية التى إنطلقت في أبريل 2022، وتعقد حاليا لجنة محو الأميه في كلية التربية جامعة مطروح لامتحانات الدارسين لطلبة الجامعة بناءاً على البروتوكول المبرم بين الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار والاستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بالتنسيق بين كلية التربية بمطروح بقيادة الدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية والفرع والدكتور محمد أبوبكر منسق محو الأمية بالجامعه وأيمن ابوعقيل منسق الفرع لنشر الوعي والعلم بين جميع قطاعات المجتمع المصري، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وبالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العامه لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري للإرتقاء بمستوى الفرد في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

امتحانات محو الأمية بمطروح

وأضاف مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح أن كلية التربية تستضيف امتحانات فصول محو الأمية الخاصة بطلبة جامعة مطروح التى بذل الطلاب المشاركون معهم مجهود كبير لمحو أميتهم، وتضم اللجنه كل من هشام فوزى وأميره زكريا وأيمن جورج وأحمد درويش وراجى حسين وبدأت الأمتحانات في أجواء هادئة والتزام من جميع الحضور.