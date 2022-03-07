تعرف على الجامعات الأكثر تفاعلا مع مبادرات محو الأمية: سوهاج الأولى

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، حجم إنجاز الجامعات الحكومية عن دورة يناير 2022 فيما يتعلق بمحو أمية الكبار، إذ حققت جامعة سوهاج المركز الأول بمحوها أمية 11206 مواطنا، وجاءت بعدها جامعة بني سويف بـ9034 مواطنا، والمنصورة 6923، وجامعة الأزهر 6229، وجامعة المنوفية 5586، وجامعة الزقازيق 5189، وجامعة طنطا 4909، وجامعة عين شمس 4405، وجامعة المنيا 4174، ووفقاً للنتائج فإن جامعات القاهرة الكبرى الحكومية «عين شمس والقاهرة وحلوان»، لم تظهر إحداها في المراكز الخمسة الأولى.

جامعة سوهاج تمحو أمية 11206

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الجامعة حققت خلال الفترة الماضية شوطاً كبيراً في الخدمة المجتمعية لأبناء محافظة سوهاج بتنفيذهاً الخطة الكبرى لمحو الأمية لعدد كبير وذلك في إطار تنفيذ خطة ورؤية الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة محو الأمية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على محو أمية أعداد أكبر من غير المتعلمين، منوهاً إلى أن طلاب الجامعة نجحوا في تطبيق المشروع القومي لمحو الأمية على أكمل وجه، لافتا إلى أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني منتظمة بمختلف الكليات .

جامعة المنيا تمحو أمية 4174 مواطنا

وفي السياق ذاته أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا على الالتزام بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق برنامج محو أمية غير المتعلمين، لافتا إلى أن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية في محو أمية 4174 مواطنا بمختلف الكليات، في إطار الدور المجتمعي لجامعة المنيا لخدمة مواطنيها.

وأضاف رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً انتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.