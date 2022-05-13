الشيخ خليفة بن زايد.. تولى حكم الإمارات خلفًا لوالده ووضع استراتيجية الرخاء

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

الإمارات تعلن الحداد لمدة 40 يومًا لوفاة رئيسها

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وقالت الوزارة في بيان لها: «تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو».

تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو #وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 13, 2022

السيرة الذاتية للشيخ خليفة بن زايد

وبحسب السيرة الذاتية للشيخ خليفة بن زايد، فقد تولى مهام عمله كحاكم لإمارة أبوظبي إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر 1971، وحتى تاريخ وفاته في 2 نوفمبر 2004، ليصبح الشيخ خليفة الرئيس الجديد في الثالث من الشهر ذاته.

ولاحقًا، أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين.

وكان من أهدافه الرئيسية كرئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة السير على نهج والده الذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وأشرف الشيخ خليفة على تطوير قطاعي النفط والغاز، والصناعات التحويلية التي أسهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد.