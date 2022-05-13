نجوم الفن العربي والخليجي ينعون رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

نعى عدد كبير من نجوم الفن العربي، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد الذي توفي قبل قليل، ونشر الفنان السعودي رابح صقر صورة للرئيس الراحل.

وعلق «رابح»، عليها: «عزاؤنا لشعب وحكومة الإمارات في وفاة رئيس الدولة. الله يغفر له، الشيخ خليفة بن زايد».

أحلام تنعى الشيخ خليفة بن زايد

أما الفنانة الإماراتية أحلام، فنشرت صورة لآية قرآنية وعلقت عليها قائلة «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واعف عنه، اللهم جازه بالإحسان إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا، اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين»، ثم نشرت تغريدة أخرى عبر تويتر دونت فيها: «تنعى وزارة شؤون الرئاسة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو».

نيشان الفقيد يدعو رئيس الدولة الإماراتية الراحل

كما نعاه الإعلامي نيشان الفقيد، عبر تويتر، قائلاً: «حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ذمّة الله، البقاء لله، أحرّ التّعازي للإمارات الحبيبة وشعبها»، وأضاف الفنان اللبناني: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخالص العزاء للقيادة الإماراتية والشعب الإماراتي الحبيب، البقاء لله»

يشار إلى أن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» أعلنت وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من اليوم.