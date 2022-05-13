تراجع أسهم تويتر 20% بعد إعلان «ماسك» تعليق الاستحواذ على الشركة مؤقتا 

قال إيلون ماسك، إنه يعلق محاولته للحصول على Twitter، بعد أسابيع من الموافقة على جعل الشركة خاصة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، وبحسب CNN Business، كتب «ماسك» على تويتر، اليوم: «صفقة Twitter معلقة مؤقتًا في انتظار التفاصيل التي تدعم الحساب بأن الحسابات غير المرغوب فيها أو المزيفة تمثل بالفعل أقل من 5٪ من المستخدمين».

الانخفاض بأكثر من 20٪ في تداول ما قبل السوق

ودفعت الأخبار أسهم Twitter إلى الانخفاض بأكثر من 20٪ في تداول ما قبل السوق، في تغريدته، وأضاف ماسك وفقا لتقرير رويترز، إن تويتر كشف في أن الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5٪ من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم على تويتر خلال الربع الأول.

تجميد جزئي للتوظيف وخروج كبار التنفيذيين

ويعلن موقع تويتر عن تجميد جزئي للتوظيف وخروج كبار التنفيذيين، وقدم ماسك تفاصيل قليلة حول خططه لشركة التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه تحدث كثيرًا عن حسابات الروبوت التي روجت لمحتوى غير مرغوب فيه.

ويقول أيضًا إن الشركة كانت سريعة جدًا في إزالة الحسابات التي تنتهك قواعد الإشراف على المحتوى، وتصدّر ماسك عناوين الصحف بقوله إنه سيسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى تويتر بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ.

إزالة حساب ترامب نهائيًا بعد هجوم أتباعه على مبنى الكابيتول

تمت إزالة حساب ترامب نهائيًا بعد هجوم أتباعه على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وعمل مماسك من البداية على تأمين التمويل لعملية الاستحواذ، وسط شكوك حول ما إذا كانت الصفقة ستتم منذ أن وافق مجلس إدارة تويتر على العرض في 26 أبريل.

وقال ماسك إنه سيشتري Twitter مقابل 54.20 دولار للسهم، لكن سهم Twitter لم يقترب أبدًا من هذا السعر، حيث ظل يحوم دون 50 دولارًا لأسابيع.