وصلة حب بين أحلام وأنغام عبر «تويتر»: ننتظرك في الكويت أيتها الماسة

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي الليلة في الكويت، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث تقدّم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور، فيما أعربت الفنانة أحلام عن سعادتها بقدوم أنغام إلى الكويت وتشوقها لحفلها الغنائي.

أنغام ترد على أحلام: قلبك الماسة

ونشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» صورة للفنانة أحلام، وعلقت عليها: «ننتظرك كلنا في الكويت العز والفخر وهاشتاجنا أنغام في الكويت أيتها الماسة»، لترد عليها أنغام: «قلبك الماسة يا حبيبة قلبي».

أنغام تطرح أغنية «لوحة باهتة»

يذكر أنّ الفنانة أنغام طرحت الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان «لوحة باهتة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وتخطت الأغنية نصف مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها عبر «اليوتيوب».

أنغام تغني النشيد الوطني في الاختيار 3

كما شاركت الفنانة أنغام بصوتها في الحلقة 29 من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، إذ قدمت خلال أحداث الحلقة النشيد الوطني بصوتها والتي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

وأعربت عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل الاختيار 3، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أغني، لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم، شكرا جزيلا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته، تحيا مصر».