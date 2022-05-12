بعد تصدره تريند التويتر.. أوزيكس مطرب الراب يستعد لطرح أغنية جديدة

تصدر مؤدي الراب مشاري السويلم الشهير «أوزيكس»، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن عن أغنيته الجديدة بعد فترة من الغياب دامت لأكثر من عام.

أوزيكس يعود للغناء بعد غياب دام عام

ومن جانبه كشف مصدر مقرب منه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن أوزيكس سيطرح قريبا أغنية جديدة بعنوان «الدنيا غريبة»، وأنه يتم حاليا تجهيز لتصوريها على طريقة الفيديو كليب، مشيرًا إلى أنّ الأغنية ستناقش تحمل الشباب رغم ضغوط الحياة.

أوزيكس يستعد للتعاون مع مطرب راب مصري

وأوضح المصدر أنّ أوزيكس سيتعاون مع مطرب راب مصري، الفترة المقبلة، وأن التعاون جاء محال الصدفة، دون الكشف عن أي تفاصيل احتراما للاتفاق المبرم بينهم.

نجاح أوزيكس الفترة الأخيرة

يذكر أن أوزيكس حقق حالة من النجاح الكبير، حيث حقق أكثر من 70 مليون مشاهدة، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بمجموعة من الأغاني المختلفة، حيث ظهر في كثير من الاعلانات لشركات كبيرة، بعد أن أصبح له شعبية جماهيرية.

أوزيكس يستعد لدخول نادي المائة في مشاهدات يوتيوب

وطرح مؤخرًا أوزيكس أغنية إنساني، عبر قناته علي موقع الفيديوهات «يوتيوب» حيث حققت 7 مليون مشاهدة، وأغنية «ويكي ويكي» حققت 48 مليون مشاهدة، ليقترب من دخول نادي المائة في تحقيق 100 مليون مشاهدة.