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‏وزير الأوقاف ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

كتب:

إسراء سليمان
01:22 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

وقال وزير الأوقاف عبر تويتر: "أنعي بخالص الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأخلف أشقاءنا في دولة الإمارات فيه خيرا ، وزادهم أمنا وأمانا ورقيا وتقدما واستقرارا، ولهم جميعا منا خالص العزاء و "انا لله وانا اليه راجعون

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.