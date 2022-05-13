«الرئاسة» تنعى الشيخ خليفة: مصر لن تنسى مواقفه.. «فقدنا زعيمًا حكيمًا»

نعت رئاسة الجمهورية رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد الذي توفي قبل قليل، في بيان رسمي، نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: «فقدت الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتدادًا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم».

وأضاف البيان: «مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف، والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور».

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والاسلامية أخاً وصديقاً من أعز الرجال، يعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاءً لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار».