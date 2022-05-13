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محمد بن راشد ينعى الشيخ خليفة: أدى أمانته وخدم رعيته وشعبه رضي عنه

كتب:

شريف سليمان
01:27 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد الذي توفى، قبل قليل.

وكتب بن راشد، عبر حسابه على «تويتر»: «اللهم إنا نُشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته، وخدم رعيته، وأحب شعبه».

وأضافت: «اللهم إن شعبه قد رضي عنه، فارضَ عنه، وتغمّده بواسع رحمتك، وأسكنه فسيح جناتك، وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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