غنى أمام الرئيس السيسي.. 10 معلومات عن جوزيف عطية في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان اللبناني جوزيف عطية، بعيد ميلاده السابع والثلاثين، الذي يحل في الرابع عشر من شهر مايو.

وترصد الوطن فى هذا التقرير عددًا من المعلومات عنه

- اسمه الكامل جوزيف شوقي عطية من مواليد 14 مايو عام 1986.

- ولد في محافظة البترون.

- شارك في برنامج تلفزيون الواقع للهواة ستار أكاديمي 3 بموسمه الثالث على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال وفاز باللقب بنسبة تصويت بلغت 55.15 بالمائة، متفوقا على المغربية هناء الأدريسي على 15.65 بالمائة، والمصري هاني حسين الحاصل على 29.2 بالمائة

جوزيف عطية لبناني من مواليد 1986

-أول أغنية في مسيرته كانت عام 2005 بعنوان لا تروحي

- قدم خلال مسيرته 6 ألبومات غنائية، أولها كانت عام 2010 بعنوان موهوم ثم شو بتعمل بالناس ثم حب.

- قدم عملًا دراميًا واحدًا في مسيرته عام 2008 بعنوان «جيران».

- قدم أغنية «لينا رب» في فيلم الرجل الغامض بسلامته مع الفنان هاني رمزي

- قدم أغنيتين في أعمال درامية

- غنى أمام الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، إذ قدم أغنية أنا الإنسان، وعلق على الأمر بموقع التغريدات «تويتر»، فيديو مشاركته خلال حفل الختام، وعلق على الفيديو قائلًا: «تشرفت بتقديم أغنية الختام في منتدى شباب العالم في هذا الحدث الضخم الذي يشمل شباب الوطن العربي في وطن أحبه وأحب شعبه برعاية وحضور السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي» وأضاف: «نحن على أمل أن تبقى الصورة الجميلة لأوطاننا العربيّة.. إيدَك في إيديّا عشان نملا الدّنيا سلام وأمان».

- يستكمل حاليا طرح اغنيات البومه الجديد منحكم على الناس الذى يطرحه تباعًا عبر قناته بموقع يويتوب.