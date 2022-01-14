جوزيف عطية بعد مشاركته في حفل ختام المنتدى: «حدث ضخم في وطن أحبه»

أعرب المطرب اللبناني جوزيف عطية، عن سعادته الشديدة وفخره بالمشاركة في تقديم أغنية حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، أمس الخميس بمدينة شرم الشيخ، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«جوزيف عطية»: تشرفت بتقديم أغنية حفل الختام

ونشر جوزيف عطية عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، فيديو مشاركته خلال حفل الختام، وعلق على الفيديو قائلًا: «تشرفت بتقديم أغنية الختام في منتدى شباب العالم في هذا الحدث الضخم الذي يشمل شباب الوطن العربي في وطن أحبه وأحب شعبه برعاية وحضور السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي».

وأضاف: «نحن على أمل أن تبقى الصورة الجميلة لأوطاننا العربيّة.. إيدَك في إيديّا عشان نملا الدّنيا سلام وأمان».

فاعليات حفل ختام منتدى شباب العالم

وشهد حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة العديد من الفاعليات بحضور الرئيس السيسي، حيث شاهد الرئيس عرضا غنائيا بالمظلات وأعلام مصر، وشعار منتدى شباب العالم فضلا عن شعار «تحيا مصر»، كما شهد الحفل أيضًا عرض فيلما تسجيليا بعنوان «ألوان حقيقية»، يتحدث عن الإنسانية.

جوزيف عطية يطرح أغنية «بدقلك»

يُذكر أن جوزيف عطية طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «بدقلك»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة خلال شهر من طرحها، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع جورج قسيس.