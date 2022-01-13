السيسي يكرم عددا من الملهمين في منتدى شباب العالم: أحدهم توفي بكورونا

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج الشابة والملهمة في حفل ختام منتدى شباب العالم، الذي أقيم اليوم الخميس في شرم الشيخ.

وبدأ الرئيس بتكريم محمد حسن، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والذي توفي في أثناء جائحة كورونا، واستلمها عنه خالد حسن، ثم رابي جويا، من السنغال وهي المؤسس لمؤسسة لتعليم الأطفال، وكارولينا تورنسي، من الأرجنتين، وهي رئيس برلمان الشباب العالمي للمياه، وكاليب أنوبيل من غانا، وهو مطور تكنولوجيا في الطاقة المتجددة، ودينا أيمن وهي مصرية وهي مديرة برامج في شركة مايكروسوفت، وأميناتو تراوري، من مالي، وهي حائزة على شركة الاتحاد الإفريقي للشركات الناشئة.

كما كرّم الرئيس روبرت ميلر، الرئيس التنفيذي للتسويق في «هايبرلوب ترانسبورتيشن»، ويعمل على توفير وسائل النقل عالية السرعة لمصر وجميع أنحاء العالم، وأيضًا محمود عبدالمجيد، الذي أنشأ منظمة لتوفير فرص عمل والتطوع وتعليم الأطفال في 35 دولة، ومايلنج وانج، وهي مطورة برامج في الأمن السيبراني، وتسنيم قنديل، متخصصة في صناعة الأفلام، وكلاريس آي كية، وهي درست السياحة والسفر في الكاميرون وسافرت إلى بعض دول العالم، وسالي عبدالخالق، وهي مصرية سافرت إلى عدة دول في آسيا وأوروبا.