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وزراة الثقافة تعلق أنشطتها 3 أيام حدادًا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد

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أبانوب رجائي
05:33 م | الجمعة 13 مايو 2022
إيناس عبد الدايم

إيناس عبد الدايم

أعلنت وزارة الثقافة تعليق الأنشطة والفعاليات ثلاثة أيام، حدادًا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحداد مستمر حتى يوم الأحد

وقالت الوزارة في بيان لها: «تنفيذًا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنًا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الأنشطة والفعاليات بجميع هيئاتها وقطاعاتها لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة 13 مايو وحتى غروب شمس الأحد 15 مايو».

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بقلم أبانوب رجائي