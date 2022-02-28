إيناس عبد الدايم ومحافظ المنوفية يفتتحان قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عصر اليوم الاثنين، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره وإعادة تأهيله بالكامل، بحضور نائب المحافظ، محمد موسى، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، وهشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومدير مديرية الثقافة بالمنوفية.

دور قصور الثقافة في رفع الوعي القومي للمواطنين

في بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها على أرض المنوفية، مؤكداً علي أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول، وأضاف أن قصر ثقافة شبين الكوم هو صرح تثقيفي وتنويري لأهالي وأبناء المنوفية، يهدف إلى نشر الثقافة وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم عرض مسرحي مجاني لمدة 10 أيام بقصر الثقافة، تزامناً مع بدء تشغيله، فيما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للتوسع في إقامة العديد من المشروعات الثقافية بالمحافظة.

اهتمام الدولة بالثقافة والفنون كأحد أدوات القوى الناعمة

ومن جانبها، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بتواجدها علي أرض المنوفية بلد العلماء والأدباء، مقدمةً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، لما بذله من مجهودات مضنية، ودعمه الجاد لتذليل العقبات لأعمال إحلال وتجديد قصر الثقافة الجديد، ليصبح مركزا تنويرياً وثقافياً هاماً، مشيرةً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالثقافة والفنون كأحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، وتسهم في بناء شخصيته، مؤكدةً أن قصر ثقافة شبين الكوم هو أحد المشروعات الثقافية المهمة التي تستهدف بناء شخصية الأجيال الجديدة، وذلك ضمن خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة العديد من قصور الثقافة بكافة أرجاء الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وعقب اللقاء، شهد محافظ المنوفية ووزيرة الثقافة بدء فعاليات حفل افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم، الذي أُقيم في قاعة المسرح الرئيسي، وتفقدا معرض الكتاب، ومعرض الفنون التشكيلية ومعرض الحرف التراثية، كما شهدا افتتاح الجناح المتحفي لمشاهير محافظة المنوفية.